A cause de la marche du 25 février : Congrès Extraordinaire de l’UDPS en mars 2018

Annoncé finalement pour les 26 et 27 février 2018, après plus d’un

mois de travaux préparatoires, le Congrès Extraordinaire de l’UDPS

n’aura plus lieu aux dates précitées. En raison de la marche des Laïcs

catholiques programmée pour le dimanche 25 février, la haute

hiérarchie de ce parti a décidé de décaler ce forum de quelques jours,

en le renvoyant au mois de mars. Le nouveau chronogramme, a-t-on

appris, sera communiqué incessamment aux participants.

Selon Augustin Kabuya, porte-parole de l’UDPS, joint hier au

téléphone par Le Phare, il a fait savoir que son parti ne voudrait pas

placer ses cadres et combattants, parmi lesquels se recrutent des

chrétiens catholiques, dans l’embarras. Car il leur serait difficile

de se mobiliser à la fois pour la marche du dimanche 25 février, avec

le stress que cela comporte au regard des dérapages qu’entraîne la

répression sanglante des manifestations pacifiques par les forces de

l’ordre, et le Congrès du Parti, qui va leur exiger un maximum de

concentration. Il a toutefois invité les membres de l’UDPS ainsi que

ceux d’autres partis politiques affiliés au Rassemblement, de répondre

massivement à l’appel du Comité Laïc de Coordination.

La haute direction de l’UDPS voudrait également éviter que le pouvoir

en place, présentement en guerre ouverte contre l’Eglise Catholique,

qu’il assimile à une appendice du Rassemblement des Forces Politiques

et Sociales Acquises au Changement, ne fasse l’amalgame entre la

marche des Laïcs catholiques et le Congrès Extraordinaire de l’UDPS,

qui est vu d’un très mauvais œil pour tous ceux qui travaillent pour

son implosion.

On rappelle que le thème de ces assises reste inchangé, à savoir « Un

nouveau président de l’UDPS pour la continuité du combat du Dr Etienne

Tshisekedi et la conquête du pouvoir en RDC ». L’unique point inscrit

à l’ordre du jour concerne la désignation, par la voie des urnes, du

successeur du défunt président du parti, rappelé auprès du Créateur en

date du 1er février 2017.

Les conditions d’éligibilité à la présidence du parti sont les

suivantes : être de nationalité congolaise ; détenir une carte de

membre ; être membre de l’UDPS depuis au moins 20 ans ; être d’un

niveau d’études équivalent au moins au graduat ou justifier d’une

expérience avérée au sein des organes du parti ; être en règle de

cotisation depuis 2011 ; être de bonne moralité ; faire preuve de

constance politique au sein du parti ; n’avoir jamais été sanctionné

par les instances du parti pour vagabondage politique ; avoir un

domicile connu en RDC ; etc.

Sur la liste des présidentiables est abondamment cité Félix

Tshisekedi, actuellement Secrétaire général adjoint chargé des

relations extérieures et président du Rassemblement. Quant au

Secrétaire général Jean-Marc Kabund, qui assume également l’intérim de

feu le président du parti, il a d’ores et déjà fait savoir qu’il

n’est pas candidat à la succession d’Etienne Tshisekedi.

