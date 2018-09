A Bruxelles comme à Kinshasa et Jo’bourg… : l’opposition s’inscrit dans l’unité

Un grand meeting commun ce 29 septembre 2018, ensuite des matinées politiques de chaque parti sur l’ensemble du territoire national.

L’opposition politique congolaise est manifestement de retour, déterminée à peser de tout son poids pour arracher un processus politique transparent, crédible et inclusif.

Réunis vendredi à Kinshasa avec les représentants de Moïse Katumbi, Jean Pierre Bemba Gombo et Félix Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu Mbuyamu et Adolphe Muzito ont évalué la situation politique en RDC tout au long de la semaine dernière, particulièrement son processus électoral. Les leaders de l’opposition

ont fait, dans un communiqué daté du samedi 15 septembre à Kinshasa, deux grandes annonces qui ne vont pas manquer de réjouir les Congolais.

Candidat et programme communs

A savoir, premièrement, la confirmation de l’identité et de l’unité

de l’opposition, démentant toutes les prophéties qui ont présenté

cette dernière divisée et gangrenée par l’affrontement fratricide

d’égos surdimensionnés. En termes clairs, l’opposition présentera

incessamment son candidat commun à la présidentielle du 23 décembre

2018, insiste le communiqué.

Deuxièmement, l’opposition n’entend nullement, contrairement aux

années précédentes, s’inscrire dans la logique du boycott des

élections qui a toujours fait le lit du pouvoir. Dans la foulée, les

leaders de l’opposition ont appelé le peuple congolais à rester

vigilant et mobilisé et, le cas échéant, prêt à faire usage de

l’article 64 de la constitution pour s’opposer à toute parodie

d’élections et sauver la démocratie en péril.

Bientôt Johannesbourg.

L’opposition entend donc rester dans sa démarche vers l’unité de ses

actions mais aussi la candidature commune. Cette tendance était déjà

manifeste lors de la récente rencontre des mêmes leaders à Bruxelles.

Rencontre durant laquelle il est clairement ressorti qu’en dépit des

échanges aigre-doux qui ont récemment caractérisé les rapports entre

certains de leurs leaders, l’opposition n’avait pas d’autre choix que

de se remobiliser, d’être solidaire et de jouer sa chance pour une

véritable alternance, quel que soit celui qui, demain, pourra porter

ses couleurs avec pour tâche essentielle d’appliquer le programme

commun.

Selon des informations dignes de foi, le cycle des consultations

entre leaders de l’opposition devrait se poursuivre avec une série de

rencontres programmées en Afrique du Sud, ce qui veut dire avec les

responsables de l’ANC au pouvoir. Concrètement, pour ceux qui

connaissent le rôle central que ce parti joue sur la scène politique

sud-africaine, avec des membres du gouvernement sud-africain dirigé

par Cyril Ramaphosa. Dont on dit qu’il n’a pas apprécié d’être

récemment humilié par Kinshasa qui a récusé de la manière que l’on

sait la nomination de son envoyé spécial Thabo Mbeki.

D’ici-là, ce qu’on peut lire en filigrane, c’est l’émergence d’un axe

Bruxelles-Kinshasa-Pretoria. Il reste à savoir pour quels résultats.

KGM