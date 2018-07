Les 5 préalables du Rassemblement pour des élections crédibles

Il a fallu trois jours de réunions marathon présidée par Martin Fayulu, en l’absence de Felix Tshisekedi, en déplacement à l’extérieur du pays, pour que les Forces Politiques de l’opposition regroupées au sein du Rassemblement se prononcent sur la suite du processus électoral.

Après avoir déposé ses listes à la CENI pour la députation provinciale pour montrer leur bonne foi et leur détermination à participer aux élections, les principaux regroupements politiques du Rassemblement n’entendent pas cautionner une parodie électorale le 23

décembre tant que certains préalables ne seront pas respectés.

Dans une déclaration rendue publique hier par docteur Bwasa G14 et

traduite en lingala par le secrétaire général de la plate-forme pro

Katumbi «AR», le regroupement politique du Rassemblement pose 5

préalables majeurs pour prendre part aux élections prévues le 23

décembre, notamment la suppression de 10 millions d’électeurs fictifs,

pas de machine à voter, l’application des mesures de décrispation, le

remplacement du délégué de l’UDPS à la CENI et que joseph Kabila ne

postule pas pour un troisième mandat.

Les sociétaires du Rassemblement accusent la majorité au pouvoir de

multiplier des obstacles sur le chemin des élections crédibles,

transparentes et démocratique en République Démocratique du Congo

Etaient présent à cette réunion, Martin Fayulu, Jean Bertrand Ewanga,

François Mwamba, Docteur Bwasa, Christopher Ngoyi.

ERIC Wemba

PAS D’ELECTIONS EN RDC, LE 23 DECEMBRE 2018 SI LES

EXIGENCES DU PEUPLE NE SONT PAS PRISES EN COMPTE

En dépit des nombreux écueils délibérément montés par le pouvoir de

Monsieur Kabila contre le processus électoral en cours, notamment

l’adoption d’une loi électorale inique introduisant le seuil de

représentativité et la consécration du vote censitaire, l’imposition

de la machine à voter ainsi que la constitution d’un fichier électoral

renfermant près de 10.000.000 de fictifs, le Rassemblement se félicite

d’avoir démontré sa bonne foi et sa volonté inébranlable de participer

aux élections de cette année, en déposant les candidatures de ses

membres à la députation provinciale;

– Le Rassemblement qui demeure dans son combat pour la tenue effective

des élections crédibles et transparentes pour lesquelles des centaines

de nos compatriotes ont payé de leurs vies, en appelle à la

mobilisation de notre peuple à s’investir pour que ces élections se

tiennent réellement le 23 décembre 2018.

En accord avec le peuple, le Rassemblement exige que :

1. le fichier électoral soit extirpé de près de 10.000.000 d’enrôlés

fictifs, représentant près d’un quart du nombre total d’enrôlés;

2. la machine à voter, non prévue ni dans la loi électorale ni dans le

calendrier de la CENI soit écartée ;

3. la mise en oeuvre effective des mesures décrispation prévues dans

l’Accord du 31 décembre 2016 soit effective;

4. la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué

de l’UDPS, conformément à l’Accord de la Saint Sylvestre ;

5. Monsieur Kabila ne tente pas, au mépris de la Constitution et de

l’Accord de la Saint Sylvestre, de présenter sa candidature pour un

3ème mandat ;

Au regard de la gravité de la situation actuelle, entretenue par les

initiatives provocatrices du régime de Monsieur Kabila qui menacent le

processus électoral, la stabilité du pays et de la région, il est

évident que le Rassemblement n’accompagnera pas le pouvoir en place

dans son dessein de créer le chaos dans notre pays au travers d’une

parodie d’élection.

Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple.

Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2018

LES SIGNATAIRES

UDPS

Dynamique

G7

AR

G14

MPP

CR

FDP

ADU

Société Civile