3me mandat du président Kabila : leçon de Ntumba Luaba aux universitaires «mercenaires »

En marge du « Manifeste » des universitaires congolais contre une éventuelle candidat du président Joseph Kabila pour un troisième mandat, le professeur Ntumba Luaba, ministre honoraire des Droits Humains, a tenu à interpeller ceux qu’il qualifie d’« universitaires

mercenaires » sur le caractère intangible des articles 70 et 220 de la Constitution. Il rappelle à ces intellectuels « ventriloques », selon l’expression empruntée au professeur André Mbata, que la loi fondamentale ne prête pas à confusion au sujet du statut de l’actuel Chef de l’Etat à l’expiration de son second et dernier mandat. Il devrait, s’il a réellement la culture démocratique, se mettre en

situation d’attente de l’élection de son successeur telle que prévue

au calendrier électoral, à savoir le 23 décembre 2018.

Le professeur Ntumba Luaba tire, à l’occasion, sur tous ceux qui

développent des théories erronées au sujet de la remise à zéro du

compteur des mandats présidentiels, sur pied de la révision

constitutionnelle intervenue en janvier 2011. A son avis, le système

politique congolais n’a pas changé d’un iota. Même s’il revendique le

label d’ « indépendant », souligne-t-il, l’actuel Chef de l’Etat n’a

pas droit à un troisième bail à la tête de la République.

Par conséquent, il salue la « vigilance citoyenne » ayant permis de

barrer la route, jusque-là, aux velléités de révision de la

Constitution. Il en appelle ainsi à une mobilisation plus accrue des

forces politiques et sociales de la République pour que ceux qui

semblent décidés à « tordre le cou » à ce texte fondateur de la

République rencontre échec et mat.

L’IRREMEDIABLE EPUISEMENT DES MANDATS PRESIDENTIELS

A LA LUMIERE DU NOYAU INTANGIBLE DE LA CONSTITUTION

La Constitution dispose d’un noyau dur qui constitue son âme et son

rempart .Sa raison d’être est la sauvegarde des principes et valeurs

essentiels sur lesquels s’articule l’ensemble de ses dispositions, se

fonde l’Etat, fonctionnent les institutions de la République, les

droits et devoirs des Citoyens.

C’est justement « Pour préserver les principes démocratiques…contre

les aléas de la vie politique et les révisions intempestives » , comme

le relève l’exposé des motifs de la Constitution du 18 février

2006,que le noyau dur, sacré et intangible de la Constitution a été

prévu et institué. Nous sommes justement dans une période de fortes

turbulences politiques où le bateau de l’Etat de droit , de la

démocratie, de la sauvegarde des libertés fondamentales est menacé de

toutes parts, risque de prendre eau et de faire naufrage. Les aléas

politiques se sont multipliés, caractérisés par des discours de tous

genres, des réflexions et des cogitations dans tous les sens, des

élucubrations tordues, voire fantaisistes et iconoclastes. Les

citoyens , dans leur ensemble, dans ce temps d’incertitude, sont

appelés , plus que jamais à exercer leur devoir de vigilance

républicaine.

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre Manifeste des Universitaires

?????et, en particulier mon intervention qui rappelle, surtout à tous

ceux qui ne veulent pas se rendre compte, que le Président de la

République a irrémédiablement consommé et épuisé ses deux mandats. Il

n’y a rien à y faire, sinon de le constater et d’en tirer toutes les

conséquences, notamment en termes de succession, de dévolution ou

transmission démocratique du pouvoir , d’alternance politique

démocratique paisible et civilisée à travers l’organisation des

élections libres, transparentes et crédibles.

N’en déplaise à ceux qui veulent tordre le cou à la Constitution et à

la Démocratie, notamment à ceux que Ghislain M. Mabanga et d’autres

dénomment « universitaires mercenaires » ( G.M. Mabanga, Le principe

de la continuité de l’Etat :issue de secours à la prohibition du

troisième mandat ?,Analyse critique de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle congolaise, Paris ; L’Harmattan,2016,p.34).A ceux

qui ,face aux principes et valeurs constitutionnels, pratiquent plutôt

« La politique du ventre », et que le professeur Mbata qualifie de «

ventriloques »( ????).

Heureusement qu’il n’est plus possible, grâce à la vigilance

citoyenne, à quelques mois des élections, le 23 décembre 2018,

d’organiser une quelconque révision de la Constitution, par voie de

référendum constitutionnel ou par le biais du Congrès. Du reste quand

bien même et malgré tout, elle interviendrait, elle ne saurait porter

sur le noyau dur et intangible de la Constitution. C’est dans ce sens

que se fondant sur la lettre et l’esprit de la Constitution de 2016,

l’Accord Politique Global et Inclusif du 31 décembre 2016 , véritable

gentlemen agreement, rappelle qu’est exclue l’organisation de tout

referendum et rappelle que le Président Kabila ne doit pas se

présenter à l’élection présidentielle.

D’aucuns prétendent que la Loi n°11 /002 du 20 Janvier 2011 portant

révision de certains articles de la Constitution de la République

Démocratique du Congo du 18 février 2006 a transformé le régime

politique, substantiellement changé la Constitution et nous aurait

introduit dans un nouveau système de recomptage des mandats, notamment

par la modification de l’article 71 de la Constitution remplaçant le

scrutin présidentiel à la majorité absolue et à deux tours par un

scrutin à la majorité simple.

1-La raison d’être du noyau dur et intangible de la Constitution et sa

non-mutation malgré la révision de 2011

La Constitution elle-même spécifie la raison-être, c’est-à-dire le

pourquoi, de la prévision et de l’institution d’un noyau dur,

intangible et intouchable de la Constitution .L’exposé des motifs de

la Constitution en son point 3 , qui constitue une référence

incontournable pour la Cour Constitutionnelle dans l’interprétation

des dispositions constitutionnelles, est fort claire et explicite

là-dessus. Le noyau dur et intangible vise à garantir que « les

préoccupations majeures » qui président à l’organisation et à

l’exercice par les institutions de la République que sont le Président

de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Cours et

Tribunaux. Ces préoccupations majeures s’articulent autour de sept

points suivants :- assurer le fonctionnement harmonieux des

institutions de l’Etat ;-éviter les conflits ;-instaurer un Etat de

droit ;-contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;-garantir la

bonne gouvernance ;-lutter contre l’impunité ;-assurer l’alternance

démocratique. C’est aussi toutes ces raisons , motivations ou

préoccupations majeures qui font que « le mandat du Président de la

République n’est renouvelable qu’une seule fois » ( Exposé des

motifs,point3).

C’est aussi la raison d’être de l’interdiction ou prohibition stricte

de toute révision constitutionnelle concernant certaines dispositions

de la Constitution, stipulée à l’article 220, spécialement l’alinéa

1er de la Constitution ainsi libellé : « La forme républicaine de

l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du

Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la

République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme

politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision

constitutionnelle ».

Comme l’explicite l’exposé des motifs en son point 4, « Pour

préserver les principes démocratiques contenus dans la présente

Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions

intempestives … ».

Ce verrouillage strict et dur des dispositions constitutionnelles

concernées a constitué un véritable garde fous pour endiguer les

tentatives révisionnistes iconoclastes. La première et grosse vague

est venue du professeur Evariste Boshab qui désormais peut- être

considéré comme le précurseur ou le chef de file des révisionnistes

iconoclastes .Peut- être a-t-il entre temps changé d’avis ,car on ne

l’entend plus beaucoup sur ce sujet.

La publication en 2013 de son ouvrage significativement intitulé «

Entre la révision de la Constitution et l’inanition de la Nation » (

Larcier,Bruxelles,2013) a constitué un véritable gros pavé lancé dans

la mare. Je me suis toujours demandé comment un professeur de droit,

publiciste reconnu, aux nombreuses publications, pouvait, sinon par

intérêt et opportunisme politique, confondre la République et la

Nation avec le sort d’une personne, par essence non immortelle. Les

hommes passent mais la République, la Nation et les Institutions

demeurent. Comment pouvait-il suggérer que la Nation cesserait de

vivre et de se développer si l’on ne révisait pas la Constitution pour

reconnaître la possibilité d’un troisième mandat au Président Kabila ?

Il sait bien qu’il y aura un après Kabila comme il y a eu un avant

Kabila et la Nation congolaise demeurera.

Il est tout aussi étonnant qu’il ait attendu sept ans après

l’adoption de la Constitution de 2006, avec la perspective de la fin

du deuxième mandat du président Kabila pour s’apercevoir et affirmer :

« La limitation de mandats présidentiels ne peut s’interpréter

autrement, si ce n’est la confiscation de la souveraineté par les

élites, alors qu’aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut

s’en attribuer l’exercice » (p.351).Apparemment, il aurait perdu de

vue que c’est le peuple lui-même qui avait adopté la Constitution de

2006 en ce y compris ses articles 70 et 220, par référendum organisé

du 18 au 19 décembre 2005. Comment a-t-il pu affirmer que « Réviser la

Constitution, c’est aussi la respecter(…).Cette révision peut se faire

par voie référendaire » -(Réf Mabanga pp34-35).

Après la tentative infructueuse de réviser la Constitution par voie

référendaire ou par le biais du Congrès, la majorité présidentielle

optera pour une stratégie plus soft dite de glissement, consacré par

l’Arrêt de la Cour constitutionnelle 262 du 11 mai 2016 qui déclare

que la Cour observe qu’aux termes de l’article 70 alinéa 2 de la

Constitution : « A la fin de son mandat, Le Président de la République

reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau

Président élu ».Ce faisant, la Cour considère et déclare bel et bien

que le Président est à la fin de son mandat.

Il avait même été envisagé par les idéologues du pouvoir en place de

réformer le mode de suffrage pour l’élection présidentielle pour

garantir le contrôle et la prévisibilité des résultats. Il s’est agi

de remplacer le suffrage universel direct tel que consacré par

l’article 70, par le suffrage universel indirect, au second degré, le

Président de la République devenant ainsi l’ élu des élus, à travers

un collège de grands électeurs ( probablement le Congrès seul ou le

Congrès plus les députés provinciaux).Ce cheminement est apparu

rapidement périlleux, car supposant également une modification de la

Constitution ( Le Potentiel « Comment Joseph Kabila va manipuler la

Cour constitutionnelle pour briguer un troisième mandat en RDC

»,www.lepotentielonline.com, N°7320 du mardi 22 mai 2018, p.16).

Décidée à trouver une voie de sortie pour le Président ayant épuisé

ses mandats, la Majorité présidentielle laisse actuellement planer la

possibilité d’un troisième mandat pour son autorité dite morale ou

initiateur. Dans son éditorial intitulé « Devoir d’agir », le journal

« Le Potentiel » relève que « la crise politique est en train de

s’enliser en RDC. La majorité au pouvoir est inscrite dans la logique

de torpillage du processus électoral en vue d’octroyer un troisième

mandat à son autorité morale, en violation de la Constitution et de

l’Accord du 31 décembre 2016 » ( Le Potentiel n°7320 du mardi 22 mai

2018,pp.1et 2).Des ténors de la Majorité présidentielle sont allés

jusqu’à déclarer que le président Kabila demeure son candidat naturel

aux prochaines élections présidentielles .Sans aucune gêne, le

Secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD en « fidèle zélateur

du président sortant » clamera haut et fort : « Joseph Kabila a été

président, est président et sera président ». La stratégie passerait

par une manipulation de la Cour constitutionnelle pour permettre au

Président de Kabila de briguer un troisième mandat. Je cite Le

potentiel N°7320,p.16).

Il y a eu d’autres déclarations plus récentes. Le temps ne permet pas

de les reprendre toutes ni de citer les propos des apprenants en droit

constitutionnel, n’ayant aucune autorité en la matière, se comportant

en apprenti-sorcier.

Ainsi des déclarations sont faites et des campagnes menées comme pour

influencer, orienter et conditionner l’opinion publique. Des ballons

d’essai sont lancés dans divers milieux. La réalité est que la

Constitution n’a pas changé et continue à nous lier tous, Gouvernants

et Gouvernés .Son noyau dur et intangible demeure, nonobstant la

révision de 2011.

2-L’immuabilité de la Constitution de 2006 et le non-impact de la

révision de 2011 sur le comptage des mandats présidentiels.

Il ne faut pas tordre le cou à la Constitution de février 2006.Il

convient de noter son immutabilité. Elle est bel et bien en place et

en vie. Elle demeure la seule référence,la norme des normes régentant

les institutions de l’Etat et la vie nationale. Le bon sens lui-même

nous rappelle cette évidence : si l’on était passé d’un cadre

constitutionnel à un autre, on ne parlerait plus de La Constitution de

février 2016 telle que révisée à ce jour. On parlerait de la

Constitution congolaise du, en mentionnant une autre date. Or tel

n’est pas le cas.

A cet égard, l’exposé des motifs de la Loi N° 11/002 du 20 janvier

2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la

République Démocratiques du Congo du 18 février 2006 est très

explicite. L’intitulé lui-même parle de certains articles et non de la

Constitution. Par ailleurs, le Constituant dérivé ou secondaire, en

l’occurrence le Congrès, fixe clairement ses limites : « Dès lors, il

ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui

remettrait en cause les options levées par le constituant originaire,

notamment en matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace

territorial de la République Démocratique du Congo » .Autrement dit,

en se conformant à la Constitution, le Constituant dérivé s’est

interdit en toute logique de toucher aux matières protégées par

notamment l’article 220 de la Constitution.

D’où vient alors la considération que en révisant l’article 71 de la

Constitution qui organise désormais l’élection du Président de la

République à la majorité simple des suffrages exprimés , en lieu et

place de la majorité absolue à deux tours , le Constituant dérivé

aurait procédé au déverrouillage de l’article 220 et fait sauter la

limitation des mandats, en remettant le compteur à zéro, donnant ainsi

au Président Kabila la possibilité de concourir pour un énième mandat,

le deuxième à leur point de vue, en réalité le troisième ?

La première confusion résulte de la non distinction entre les

matières traitées par l’article 70 et l’objet de l’article 71.

Les deux articles 70 et 71 sont bel et bien distincts , sinon le

Constituant aurait pu ou dû faire de l’article 71 un simple alinéa de

l’article 70.C’est une ineptie ou aberration juridique énorme que

d’affirmer que en procédant à la révision de l’article 71 le

Constituant secondaire aurait également affecté l’article 70, de même

que, par ricochet, l’article 220.

Il y a , à l’évidence, des choses et des notions à éclaircir. Tout

d’abord, un bon juriste ne peut pas dire qu’un article, en

l’occurrence l’article 71, fait partie intégrante de l’article qui le

précède, ici l’article 70.Sinon, le Constituant en aurait fait un

simple alinéa. Par ailleurs, il ressort d’ une simple lecture, sans

besoin d’une analyse approfondie, que l’article 71 de la Constitution

n’est pas concernée par le noyau intangible dont les composantes sont

énumérées à l’article 220 de la Constitution.

L’article 71 modifié par l’article 1er de la Loi n°11/002 du 20

janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution

de la République Démocratique du Congo dispose que « Le Président de

la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés ».Il

va sans dire que cet article n’affecte pas le principe de l’élection

au suffrage universel direct consacré par l’article 70 de la

Constitution qui stipule : « Le Président de la République est élu au

suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une

seule fois ».

Bien que l’article 5, alinéa 4, de la Constitution dispose que « le

suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect » ,

le pouvoir constituant dérivé , intervenant par le biais de deux

chambres réunies en Congrès , a préféré maintenir et sauvegarder le

principe du suffrage universel direct concernant l’élection du

Président de la République pour qu’il demeure l’élu direct du peuple

congolais, jouissant d’une légitimité populaire directe, au lieu de le

transformer en « un élu des élus ».Le nombre de tours de scrutins ne

constitue qu’une des modalités d’accomplissement de l’élection au

suffrage universel direct. Peu importe que le scrutin soit à un tour

ou deux tours , voire trois tours.

Pour un meilleur éclairage scientifique, il convient de préciser, à

ceux qui en ont besoin, la portée terminologique des concepts

utilisés. Par suffrage universel, il faut entendre que le droit de

vote est reconnu et accordé à tous, hommes et femmes, remplissant les

conditions liées à l’âge (T. Debard, Dictionnaire de droit

constitutionnel,Ellipses,Paris ,2002, p.321). A chaque citoyen est

reconnu un droit de vote égal à celui des autres citoyens, selon le

principe un homme, une voix. Il exclut toutes limitations du genre

suffrage censitaire ou capacitaire lorsque le droit de vote est

réservé aux personnes qui acquittent un certain montant d’impôt ou qui

possèdent un certain niveau d’instruction. Il exclut également le vote

plural accordant plusieurs voix à certains citoyens, du fait ;par

exemple, qu’ils ont plusieurs enfants (p.321)..Il est direct lorsque

le corps électoral est constitué par le peuple agissant directement

sans intermédiaire. Il est dit indirect lorsque le peuple souverain

choisit des représentants qui à leur tour désignent l’élu. Raison pour

laquelle l’on parle de l’élu des élus.

Le choix de tel ou tel mode ne conditionne et ne modifie en rien le

comptage des mandats .Les modes de scrutin constituent les modalités

ou techniques électorales d’accès ( accession ) au mandat et ne

changent en rien la nature du mandat, présidentiel ou parlementaire.

Le comptage ou dénombrement des mandats demeure .Le passage d’un

scrutin à deux tours à un scrutin à un tour ne remet en rien le

compteur des mandats à zéro.

L’article 5 de la Constitution stipule que « le suffrage est

universel, égal et secret. Il est direct ou indirect ».Mais pour le

cas du Président de la République, elle dispose clairement qu’il est

élu au suffrage universel direct, en son artcle 70. Tel est aussi le

cas des députés nationaux et provinciaux, tandis que les Sénateurs

sont élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux.

Dans l’état des choses, le Président Joseph Kabila ayant été élu en

2006 au suffrage universel direct et en 2011 réélu au même suffrage

universel direct, il n y a pas lieu à débat ou polémique .L’article

70, alinéa 1er, lui est applicable dans toute sa rigueur : « Le

Président de la République est élu au suffrage universel direct pour

un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ».Ses deux mandats

présidentiels sont irrémédiablement épuisés. Il a perdu le droit de se

représenter aux élections et est tenu de se préparer à la passation

des pouvoirs dans une alternance paisible et civilisée

C’est dans ce sens qu’il est attendu du Président de la République

de constater qu’il se trouve en situation d’empêchement électoral et

de pouvoir le dire de façon explicite qu’au regard de la Constitution,

il ne pourra plus se présenter à l’élection présidentielle et qu’il

souhaite bonne chance à son futur successeur et quant à lui il se

porte garant de l’organisation à la date du 23 décembre 2018

d’élections libres , crédibles et transparentes et à une alternance

apaisée et civilisées.

On ose espérer qu’il se montrera fidèle à son serment constitutionnel

et à ses devoirs d’Etat. En effet, la Constitution fait de lui son

gardien par excellence : son article 69,alinéa2,stipule : « Il veille

au respect de la Constitution ».Il doit s’assurer que les institutions

de la République fonctionnent régulièrement et dans le respect de la

Constitution, en commençant par lui-même, en âme et conscience.

C’est tout le sens du serment prévu à l’article 74,alinéa 2, de la

Constitution :

« Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête,

devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après :

« Moi….élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure

solennellement devant Dieu et la nation ;

-d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;…

-de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes

fonctions qui me sont confiées».

Puisqu’il a juré solennellement devant Dieu et la Nation congolaise,

il appartient à Dieu et à la Nation d’apprécier, d’évaluer et de juger

dans quelle mesure , il a respecté la lettre et l’esprit de son

serment. A ce stade, on peut seulement relever qu’il est le gardien de

toute la Constitution dans sa globalité et non seulement des articles

accommodants ou susceptibles d’être interprétés en sa faveur.

Il ne peut pas laisser les choses aller à vau l’eau sans réagir. En

sa qualité de veilleur , il doit être en même temps un éveilleur et

être le premier à tirer la sonnette d’alarme au cas où il y aurait

risque d’atteinte à une disposition de la Constitution. Le fait-il

suffisamment ?

Comme on le sait, si la Constitution n’est pas respectée, le peuple

n’aura plus pour seul rempart pour la sauvegarde de la démocratie que

le recours à la résistance républicaine, citoyenne et populaire prévue

par l’article 64 de la Constitution.

L’article 64, alinéa 1er de la Constitution est claire, limpide et

exigeante là-dessus : « Tout Congolais a le devoir de faire échec à

tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force

ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente

Constitution ».

On aura beau évoquer l’article 64 alinéa 2 de la Constitution

stipulant que « Toute tentative de renversement du régime

constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la

nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi ».Mais , comme

il convient de le constater, il doit s’agir d’un « régime

constitutionnel » pour que cette disposition joue .Or le régime en

place actuel est déjà a-constitutionnel, c’est-à-dire éloigné de la

Constitution, et anti -constitutionnel ,autrement dit contre la

Constitution ou contraire à la Constitution.

Jean-Luc Mélanchon l’a dit si bien , avec sa verve et faconde

intarissable, à l’occasion de la dernière campagne présidentielle

française : « Il s’agit d’un droit à l’insurrection citoyenne face à

la monarchisation du pouvoir présidentiel » .Il s’agit de s’insurger

contre la captation , la privatisation et patrimonialisation du

pouvoir par un individu, un clan politique, une coterie ou un groupe.

La Déclaration d’Indépendance des Etats Unis d’Amérique du 4 juillet

1976 prévoit un tel droit ou devoir : « Les gouvernements sont établis

parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane

du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de

gouvernement devient destructive de ce but, le peuple de la changer ou

de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement… ».

Fait à Kinshasa,

le 14 juillet 2018

Professeur Ntumba Luaba