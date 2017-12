31 décembre 2017 : les catholiques dans la rue !

A l’appel du Comité laïc de coordination (CLC), les catholiques et autres cvombattants de la liberté sont invités à une marche le 31 décembre prochain. Celle-ci concerne toutes les provinces du pays, ainsi que la diaspora pour dire « NON » à la confiscation de la démocratie.

Ce message a été délivré hier jeudi 21 décembre 2017 à la paroisse St Joseph à Matonge/Kalamu aux responsables de différentes commissions de l’église catholique par les animateurs du CLC, parmi lesquels des intellectuels (professeurs Isidore Ndaywel Nziem, Thierry Nlandu Mayamba, Justin Okana), des activistes de la Société civile (Léonie

Kandolo), des prêtres et consacrés (frère Julien Lukengu), des artistes,. « Ce dimanche 31 décembre 2017, main dans la main, nous marcherons pour sauver le Congo, notre patrimoine commun, dans le respect sacré des personnes et des biens… » a déclaré le professeur Nlandu.

Révoltés par l’indifférence des gouvernants face aux appels au respect des mesures de décrispation de la scène politique, les intellectuels catholiques ont précisé à l’assistance que cette marche est un cri pour libérer l’avenir du Congo. « Nous allons marcher puisque nous

voulons des élections crédibles, puisque nous voulons d’un Congo libéré de la dictature de la corruption, de l’impunité, de l’injustice et de la confiscation des institutions publiques et judiciaires.

Libérons-nous de la peur, de la résignation et de l’inertie coupable !

» a lancé Thierry Nlandu, qui a souligné que ce mouvement auquel il

appartient n’est pas hiérarchisé, mais c’est un leadership collectif.

On rappelle que dernièrement, les laïcs catholiques avaient lancé un

ultimatum au Chef de l’Etat, lui demandant de fixer les Congolais au

plus tard le 15 décembre 2017, s’il allait briguer un troisième mandat

ou non. Hélas, le délai butoir a expiré sans suite.

Ci-dessous l’intégralité de ce message :

Appel du Comité Laïc de coordination

Le 2 décembre 2017, le Comité laïc de Coordination a pris la

communauté nationale et internationale à témoin, invitant nos

gouvernants à respecter les mesures de décrispation de la scène

politique, tel que décidées par l’Accord de la Saint-Sylvestre. Il ne

s’agissait que de remplir des conditions préalables pour des élections

réellement crédibles, notamment : la libération sans conditions des

prisonniers politiques; la fin de l’exil des opposants menacés

d’arrestation à leur retour au pays; la libéralisation des espaces

médiatiques; la fin du dédoublement des partis politiques ; la

restructuration de la CENl afin de recréer la confiance entre

l’électorat et l’institution organisatrice des élections ; la

confirmation de la volonté du Chef de l’Etat de ne pas briguer un

troisième mandat comme l’exige la Constitution pour rassurer

l’opinion. Cet appel est resté lettre morte. La volonté politique

d’agir dans le sens de la paix, et du service à la communauté est

totalement absente. La mauvaise foi de nos dirigeants est plus

qu’évidente dans la gestion de l’alternance politique.

Aussi, fidèles aux valeurs chrétiennes et aux idéaux pour lesquels les

pères de l’indépendance ont fait le sacrifice de leur vie, nous

croyons que le temps est venu, sans haine ni rancœur, de donner à ces

mêmes idéaux leurs formes concrètes par l’exigence du respect de cet

Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, l’unique

feuille de route, solidement fondée sur la Constitution de la

République.

Parce que cet Accord est violé chaque jour davantage, comme

l’illustre l’imposition d’une loi électorale scélérate non fondée sur

le consensus national ; parce que, à travers le pays, des millions de

Congolais et de Congolaises, victimes des violences d’une ampleur sans

précédent, disparaissent ou sont obligés de quitter leurs logis et

leurs terres pour chercher refuge dans l’inconnu ; parce que les

libertés les plus fondamentales continuent à être foulées au pied par

le pouvoir qui n’hésite pas à tirer sur des manifestants sans armes ;

parce que les opposants, les journalistes et les leaders indépendants

ainsi que les activistes de défense des droits de l’homme sont

injustement emprisonnés et condamnés à l’exil; parce que les richesses

nationales, du sol et du sous-sol. demeurent confisquées par une

poignée d’individus qui ont privatisé l’ensemble des services de

l’Etat; ensemble, comme le 16 février 1992, unissons nos efforts et

nos forces pour dire NON à la situation actuelle, en attendant de le

faire de manière plus décisive dans les urnes en 2018. Nous disons

trois fois : NON à la confiscation de la démocratie par une poignée

d’individus ; NON au silence coupable et cynique des dirigeants face à

la misère généralisée de la population alors que les richesses

nationales continuent à être pillées et dilapidées; NON aux massacres

des compatriotes du Kivu du Kasaï et du Tanganyika; NON aux viols de

nos mères, de nos soeurs et de nos filles ; NON à l’utilisation des

groupes armés pour terroriser et massacrer les populations; NON à la

répression aveugle des manifestations pacifiques.

Puisque nous voulons des élections crédibles, condition indispensable

pour mettre fin à la crise actuelle de légitimité; puisque nous

voulons d’un Congo libéré de la dictature, de la corruption, de

l’impunité, de l’injustice et de la confiscation des institutions

publiques et judiciaires, libérons-nous de la peur, de la résignation

et de l’inertie coupable.

LEVONS-NOUS ET MARCHONS, dans la capitale, en province ou à

l’étranger. LEVONS NOUS ET MARCHONS, femmes et hommes de foi; croyants

en Dieu et chrétiens de toute sensibilité ; toute personne éprise de

justice et de paix; de toute condition et de toute génération; engagée

ou Non dans l’activité politique et associative. LEVONS-NOUS et

MARCHONS pour libérer l’avenir, et faire de notre pays une terre de

paix, de dignité. d’hospitalité et de progrès pour tous.

Ce dimanche 31 décembre 2017, main dans la main, nous marcherons pour

sauver le Congo : notre patrimoine commun, dans le respect Sacré des

personnes et des biens.

Fait à Kinshasa,

ce 17 décembre 2017

LE COMITE LAIC DE COORDINATION

Prof. Thierry NLANDU MAYAMBA

Prof Isidore NDAYWEL NZIEM

PrOF. Justin OKANA NSIAWI LEBUN

Mme Léonnie KANDOLO

Frère Julien LUKENGU