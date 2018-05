30 jours après la Résolution 2409/2018 du Conseil de Sécurité : quel premier bilan ?

Trente jours après la publication de la Résolution 2409 du Conseil de Sécurité, nous sommes à l’heure de la première évaluation des avancées accomplies par le gouvernement congolais conformément aux recommandations de la communauté internationale2. Dans cet exercice, nous voulons tout simplement faire nôtre la volonté de la communauté internationale d’aider les gouvernants congolais, la CENI, les partis

politiques et tous les partenaires du présent processus électoral à

créer un climat apaisé et rétablir, ainsi, la confiance nécessaire

entre l’Institution organisatrice des élections et les électeurs. Il

est donc question de voir quels sont les échos que la Résolution 2409

et ses recommandations ont reçus durant la période allant du 26 mars

au 30 avril 2018, date de la première évaluation de 30 jours

d’activités.

Cette première évaluation s’articulera autour des points ci-après :

1. Aspect éthique : « agir en toute bonne foi »

2. Chronique des dates butoirs conformément à la Résolution 2409

3. Accompagnement communauté internationale : Conseil de Sécurité, UA,

SADC, CIRGL, etc.

4. Que dire ?

5. Pour conclure

1. Aspect éthique : « agir en toute bonne foi ».

Selon la Résolution 2409 du Conseil de Sécurité, tout acte posé par

les uns et les autres durant cette période d’avant les élections

devrait se faire « en toute bonne foi » en vue de favoriser la

réconciliation et la démocratisation et d’ouvrir ainsi la voie à la

tenue des élections libres, transparentes et crédibles le 23 décembre

2018.

Au regard des actes qui sont posés, à ce jour, il y a lieu de

signaler que « la bonne foi » est loin d’habiter les différents

acteurs, partenaires du processus électoral. A la ruse et aux calculs

des uns s’opposent la méfiance et le doute des autres. En effet, la

scène du processus électoral ressemble au jeu du chat et de la souris.

A chaque instant, c’est à celui qui mange un bout de l’autre dans

l’espoir que d’ici le 23 décembre 2018, celui qui se fera dévorer

laissera la scène électorale entre les mains du plus carnivore d’entre

nos acteurs politiques. Mais, comme c’est souvent le cas, à ce jeu,

est pris, non seulement, qui croyait prendre ; mais aussi et

malheureusement, le peuple congolais, spectateur passif d’un théâtre

tragicomique dont il risque d’être victime fin décembre 2018 si pas

avant.

Pour conclure, « l’agir en toute bonne foi » est une denrée rare sur

la route vers les élections apaisées, transparentes et crédibles de

décembre 2018.

2. Chronique des dates butoirs conformément à la Résolution 2409

Cette section de notre évaluation sera une reprise d’un article

publié dans un journal de la place sur la question. Nous complèterons

les données en ajoutant la date butoir du 30 avril 2018 qui, au moment

de la publication de l’article cité n’était pas encore prise en

compte. A titre de rappel, le tableau ci-dessous va servir de grille

de lecture tout au long de notre évaluation du respect des différentes

dates butoirs. Cette grille reprend :

– les différentes dates butoirs;

– les tâches attendues à chaque date;

– les acteurs responsables de la concrétisation des dates en question;

– les avis par rapport au respect ou non de chaque date. Il est

question de savoir si, sur le plan de la forme, la date a été

respectées par le ou les acteurs responsables de sa matérialisation ;

– la qualité de la réponse fournie en vérifiant si cela se fait dans

l’esprit de la résolution, c’est-à-dire, « de bonne foi » et dans le

souci de créer un climat propice à la paix postélectorale attendue par

tous;

– les nombreuses réactions par rapport aux réponses données à chaque

date butoir. Ces réactions seront celles du peuple congolais, des

partis politiques, de la Majorité au pouvoir et de la CENI ainsi que

de la communauté internationale.

Au terme de l’analyse des dates butoirs, une lecture commentée sera

faite des données récoltées au niveau de notre grille d’évaluation.

a) Commentaires de la réponse à la date butoir du 26 mars 2018

A la date du 16 avril 2018, exactement 21 jours après la première

date butoir fixée par la résolution 2409/2018 du Conseil de Sécurité,

le Comité Laïc de Coordination ainsi que tous les partenaires du

processus électoral en cours constatent, non sans inquiétudes, que la

CENI n’a pas respecté la date butoir du 26 mars 2018.

En effet, à cette date, la CENI n’a toujours pas rendu public la

liste des regroupements des partis politiques devant participer aux

élections. Cet acte devait être le premier d’une série d’autres qui,

posés en « toute bonne foi » doivent être l’expression du souci

permanent de tous les partenaires de créer un climat ouvert et apaisé

et de rétablir la confiance entre l’institution organisatrice des

élections et les électeurs.

Le scénario auquel nous avons tous eu droit nous laisse perplexe et

nous rappelle les tristes manoeuvres qui ont permis les glissements de

2016 et 2017 :

• Dépôt d’une brochure au Président de la CENI par le Ministre de

l’Intérieur. Cérémonie officielle pour jeter la poudre aux yeux

surtout de la communauté internationale. Le but est de montrer à la

face du monde que le gouvernement a tenu sa promesse et a bel et bien

transmis la liste à la CENI, à bonne date. Mais, nous savons tous qu’à

cette date, nous n’attendions pas un dépôt de liste du Ministère de

l’Intérieur ; mais, plutôt, la publication de cette liste par la CENI.

Logiquement, le dépôt aurait du intervenir bien avant cette date afin

de permettre à la CENI de remplir sa mission.

• Ce dépôt de la brochure est d’une malice que dévoilent les propos

dans les coulisses de cette cérémonie officielle ainsi que le refus de

la CENI de révéler le contenu de la brochure plusieurs jours après le

dépôt. Aux dires du Ministre de l’Intérieur, cette brochure

contiendrait la liste des partis et regroupements politiques tels

qu’enregistrés par ses services.

• De toute évidence donc, cette brochure ne solutionne pas la question

des doublons que le Ministère était censé résoudre. Bien au contraire,

le Ministre joue au « Ponce Pilate » et s’en remet au peuple

souverain, seul habilité, selon lui, à résoudre ce problème comme si

c’est le peuple qui fixe les règles de la reconnaissance légale des

partis politiques. Ou encore, comme si le peuple est responsable du

dédoublement des partis politiques créés par le Ministère, autorité

chargée de dire le droit à ce sujet. Que cache ce refus de trancher ce

problème sinon une volonté manifeste de nuire aux autres partis en

créant la confusion dans les esprits des électeurs.

• Comme en 2016 et 2017, pendant que le pouvoir multiplie les astuces

du glissement, l’opposition et le peuple sont soit silencieux, soit

distraits. L’opposition, soucieuse de monter des alliances politiques

et d’organiser des Congrès ne semble pas se préoccuper du non respect

de cette première date butoir.

Au regard de ce qui précède, il sied d’attirer l’attention des

partenaires du présent processus électoral sur le danger que

représente ce premier refus de répondre sur la forme et sur le fond à

la date butoir du 26 mars 2018. A cette allure, si l’on y prend garde,

d’autres refus plus manifestes de respecter les prochaines dates

butoirs seront au rendez-vous, car de toutes les manières aucune

mesure contraignante ne les accompagne!

b) Commentaires de la réponse à la date butoir du 6 avril 2018

Pour la deuxième fois consécutive, la CENI joue sur la forme et le

contenu dans son obstination d’accompagner soit l’éternel processus de

glissement soit l’organisation d’une parodie électorale aux

conséquences aussi désastreuses que la première manoeuvre.

En effet, alors que tous les partenaires attendent toujours la

publication de la liste des regroupements et partis politiques devant

participer aux élections, nous constatons qu’à la date du 6 avril

2018, la CENI publie des statistiques non fiables des électeurs par

entités électorales. S’il est vrai qu’elle respecte la date butoir

reprise dans son propre document sur « les grandes dates à retenir » ;

il est néanmoins regrettable qu’elle ne se soucie nullement de

l’esprit dans lequel devrait s’inscrire sa réponse au problème posé

afin de contribuer au déroulement apaisé du processus électoral en

cours.

Nous attirons l’attention de la communauté internationale et

nationale sur le fait que ce comportement de refus inavoué de toute

collaboration était déjà manifeste dans la réponse formelle accordée à

la première date butoir.

Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent pour relever les

insuffisances de la CENI dans la manière de réaliser cet important

outil, souvent à la base de toute tricherie électorale :

• La ruse consiste à endormir la communauté nationale et sans doute

internationale aussi par l’annonce de la détection de plus de six

millions de doublons. La CENI veut faire croire qu’elle a réalisé un

travail technique de grande valeur et que tous les partenaires ne

peuvent que l’en féliciter. Elle va plus loin dans sa quête de

satisfecit. Elle décide de déférer les auteurs de ces fraudes devant

la justice. Mais elle oublie une seule chose : celle de sa

responsabilité dans ce travail bâclé. En effet, qui a recruté, formé

et formaté tous ces agents de pauvre qualité qui ont exécuté cette

tâche qui nécessité autant d’heures de travail pour apporter les

correctifs?

• La poudre aux yeux de tous est celle que la CENI a voulu nous jeter

en publiant des statistiques qui voilent mal sa redistribution

partisane des sièges parlementaires sur fond de division géographique

Est/Ouest et linguistique swahiliphone / lingalaphone.

c) Commentaires des réponses aux préoccupations de la date butoir fin

avril 2018

La lecture du troisième tableau de la présente évaluation laisse tous

les partenaires perplexes. En effet, à la date du 30 avril 2018,

aucune tâche prescrite dans la Résolution n’a été accomplie!

3. Accompagnement communauté internationale : Conseil de Sécurité, UA,

SADC, CIRGL, etc.

Pour mieux comprendre la qualité de l’accompagnement de la communauté

internationale, africaine et sous régionale, il n’y a pas mieux que

les différents commentaires glanés ici et là dans les multiples

communiqués officiels :

• Résolution 2409 du Conseil de Sécurité :

– Point 7. « Se félicite que la Commission électorale nationale

indépendante ait fini l’inscription des électeurs sur les listes

électorales, avec l’appui actif de la MONUSCO, et que le parlement

congolais ait adopté la loi électorale modifiée et le projet de

financement de l’élection… »

– Point 9. « … se félicite de l’engagement pris par l’Organisation des

Nations Unies, l’Union africaine, la Communauté de développement de

l’Afrique australe, l’Union européenne et l’Organisation

Internationale de la Francophonie de soutenir le processus électoral,

de la création d’une équipe conjointe d’experts de ces organisations,

et du rôle joué par la Conférence internationale sur la région des

Grands Lacs et engage la Commission à mettre ce soutien à profit »

• SADC: sommet de la double Troïka de la SADC, Luanda/Angola (24 avril 2018)

– Point 12. « Le Sommet a pris note des progrès réalisés dans la mise

en oeuvre de l’Accord politique de décembre 2016 et dans le respect du

calendrier établi pour les élections se tenant le 23 décembre 2018 en

République démocratique du Congo».

– Point 13. «le Sommet a invité tous les acteurs politiques en

République Démocratique du Congo de rester attachés à la mise en

oeuvre du calendrier électoral en vue de maintien d’un climat propice

pour la tenue des élections pacifiques et crédibles

– Point 14 : « le Sommet a pris note des progrès remarquables réalisés

en République Démocratique du Congo. À cet effet, il est revenu sur la

décision qu’il va dépêcher en République Démocratique du Congo, Son

Excellence Hifekepunye Lucas Pohamba, l’ancien président Namibien pour

servir d’Envoyé spécial de la SADC en République démocratique du

Congo.»

Le souhait le plus ardent du peuple congolais est que toutes ces

déclarations diplomatiques ne conduisent pas à un nouveau glissement

d’ici fin décembre 2018. Notre espoir à tous, c’est que toutes ces

belles petites phrases aux non dits multiples ne donnent pas naissance

à une parodie électorale sur fond d’annonce suivie d’euphorie de la

démission ou de la non représentation aux élections de l’ancien

Président. L’opposition avide d’accéder au pouvoir ne se préoccupera

plus de la crédibilité du processus électoral en cours. Aveuglée par

la soif de succéder au Président sortant, elle n’aura pas le temps de

réaliser que le système en place aura choisi son nouveau Président au

profil léopoldien. Ce dernier sera proclamé vainqueur des élections

sans les avoir gagnées au grand dame non seulement du candidat

réellement élu ; mais aussi d’une population médusée qui ne connaîtra

jamais la joie que procurent des résultats électoraux qui reflètent la

vérité des urnes.

4. Que dire ?

Manifestement, trente jours après la publication de la Résolution

2409, le constat global reste préoccupant. En effet, fin avril 2018 =

fin mars 2018 : aucune avancée significative qui pourrait permettre de

croire qu’il existe réellement une volonté politique d’aller aux

élections d’ici fin décembre 2018. Pour ceux qui continuent à douter,

le bilan à ce stade du respect des dates butoirs laisse voir ce qui

suit :

• Les espaces démocratiques et médiatiques n’ont pas été libéralisés ;

• Les mesures d’interdiction des manifestations pacifiques n’ont pas

été levées sur toute l’étendue de la République5 ;

• Aucune mesure de décrispation politique n’a été appliquée. En effet,

aucun opposant politique n’a été libéré, aucun exilé politique n’a pu

retourner au pays ;

• Les poursuites judiciaires contre les opposants et autres activistes

pro-droits humains et pro-démocratie n’ont pas été abandonnées ;

• Le contentieux du dédoublement des partis politiques n’a pas été

vidé. La liste des partis politiques autorisés à participer au

processus électoral déposée au bureau du Président de la CENI n’est

toujours pas publiée ;

• La partialité et l’incapacité de la CENI dans ses réponses aux

recommandations de la Résolution 2409 au cours de ces 30 premiers

jours restent préoccupantes ;

• Le financement du processus électoral est toujours sans réponse

adéquate. En effet, en cette fin avril 2018, on est encore très loin

d’un budget clair et transparent établi de façon définitive6 ;

• La marginalisation, depuis le début du processus électoral, du

collège des experts internationaux devant accompagner la CENI dans la

mise en oeuvre du chronogramme opérationnel est plus qu’inquiétante.

5. Pour conclure

Ce tableau sombre montre, en définitive, que l’actuel processus

électoral est mal parti. Trente jours après la publication de la

Résolution 2409, le respect des dates butoirs laissent à désirer. A

titre de rappel, il ne nous reste que les mois de mai et juin pour

atteindre la ligne rouge et savoir si oui ou non le présent régime

entend organiser les élections de décembre 2018 ou se maintenir au

pouvoir par la magie d’un nouveau glissement que consacreront les

silences complices et résignés non plus seulement du peuple Congolais

; mais aussi d’une certaine communauté internationale et sous

régionale préoccupées par le seul souci d’une « stabilité » sous

régionale à obtenir à tout prix, même au détriment d’un processus

électoral prometteur de la paix postélectorale et de la démocratie

tant attendues par le peuple congolais. Wait and see !

(Thierry Nlandu Mayamba)