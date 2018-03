30 – 31 mars 2018 : Congrès extraordinaire de l’UDPS

Initialement annoncé pour les 26 et 27 février 2018 mais décalé à cause de la marche pacifique des laïcs catholiques fixée au dimanche 25 février, le Congrès Extraordinaire de l’UDPS va finalement se tenir du 30 au 31 mars. La confirmation est venue du Secrétaire général Jean-Marc Kabund en personne, à l’occasion du point de presse qu’il a animé hier mardi 13 mars au siège du parti, dans la commune de Limete, en présence de plusieurs cadres et militants.

Ce forum, a-t-il rappelé dans la décision portant sur sa convocation, aura un seul point à son ordre du jour : l’élection du successeur d’Etienne Tshisekedi à la présidence du parti. C’est le lieu de signaler que les frais d’organisation ont été réunis grâce aux

contributions des cadres et combattants tant de l’intérieur que de l’extérieur.

S’agissant de la course à la présidence, les critères d’éligibilité se

présentent comme suit :

Être de nationalité congolaise ; détenir une carte de membre ; être

membre effectif de l’UDPS depuis au moins 20 ans ; être détenteur d’un

titre académique équivalent au moins au graduat ou justifier d’une

expérience avérée au sein des organes du parti ; être en règle de

cotisation depuis 2011 ; être de bonne moralité ; faire preuve de

constance politique au sein du parti ; n’avoir jamais été sanctionné

par les instances du parti pour vagabondage politique ; avoir un

domicile connu en RDC ; etc.

On signale qu’un candidat s’est déjà déclaré officiellement : il

s’agit de Félix Tshisekedi, Secrétaire général Adjoint chargé des

Relations extérieures. Démocrate, il a fait savoir qu’il était prêt à

se soumettre à un débat contradictoire contre d’autres prétendants au

poste.

L’enjeu de ce Congrès est de mettre fin à la polémique qui commençait

à prendre corps au sujet de la direction du parti et aussi à la

confusion entretenue autour des ailes dissidentes qui rêvaient de

déstabiliser la « maison-mère ».

Kimp

DECISION N° 01/UDPS/PP/2018 DU 13 MARS 2018 PORTANT CONVOCATION DU

CONGRES EXTRAORDINAIRE DE L’UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES

SOCIAL/TSHISEKEDI

Le Secrétaire Général faisant intérim du Président du Parti,

Vu les statuts du Parti tels que modifiés et corrigés en date du 25

janvier 2013, spécialement en leur article 26 ;

Vu la décision n° 003/UDPS/PP/16 du 8 Août 2016 portant nomination du

Secrétaire Général du Parti ;

Vu la décision n°01/UDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de

la Commission Technique Préparatoire du Congrès Extraordinaire de

l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social ;

Vu la décision n° 02/UDPS/PP/17 du 17 novembre 2017 portant

désignation des membres de la Commission Technique Préparatoire du

Congrès Extraordinaire de l’Union pour la Démocratie et le Progrès

Social ;

Vu le rapport final de la Commission Technique Préparatoire du Congrès

Extraordinaire de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social ;

Considérant qu’il y a lieu de convoquer le Congrès Extraordinaire en

vue de l’élection du nouveau Président du Parti pour combler le vide

laissé par feu Président Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA ;

Vu l’urgence et la nécessité ;

Décide :

Article 1. Il est convoqué à Kinshasa, du 30 au 31 mars 2018, le

Congrès Extraordinaire électif du Président de l’Union pour la

Démocratie et le Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI

Article 2. La Commission Préparatoire du Congrès Extraordinaire du

Parti est chargé de l’exécution de la présente décision.

Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Ainsi fait à Kinshasa, le 13 mars 2018

Jean Marc KABUND -A- KABUND

Secrétaire Général

faisant intérim

du Président du Parti