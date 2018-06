Du 21 au 23 juin 2018 à Limete : derniers hommages des parents et fidèles à Maman Elisabeth Olangi

Les obsèques de Maman Elisabeth Olangi Wosho Onyumbe – décédée le

mardi, 05 juin 2018 – se dérouleront du jeudi 21 au vendredi 23 juin

2018, au siège de la Fondation Olangi Wosho (FOW), sur la 17ème Rue,

dans la commune de Limete.Elle était co-fondatrice, avec son illustre

mari, feu Joseph Olangi N’Koy U’De, d’une immense œuvre touchant

plusieurs secteurs (religieux, social, scolaire, humanitaire,

formation professionnelle, etc.) aussi bien ici au pays qu’à

l’étranger où le Ministère Chrétien du Combat Spirituel (MCCS) est

présent dans au moins 150 pays.

Ces précisions, livrées par le Service en charge de communication de

la FOW, prouvent à suffisance que la rumeur concernant son retour à la

vie – que d’aucuns avaient fait propager le jour de sa mort – est bel

et bien fausse. En outre, même si la décision finale sur le lieu de

l’inhumation n’est pas encore rendue publique, nombreux sont les

fidèles qui pensent que la Fondatrice de la CIFMC (Communauté

Internationale des Femmes Messagères de Christ) aura sa dernière

demeure à côté de son mari, dans leur concession privée de Bibua, dans

la commune de la N’Sele. Toutefois, il convient de rappeler que ce

lieu d’inhumation n’était pas initialement l’endroit privilégié par la

FOW d’abord pour enterrer celui que tous les membres de la FOW et des

Fidèles du MCCS appelaient affectueusement Papa Olangi ; ensuite – et

ceci saute aux yeux de tout observateur – pour y conduire sa Compagne

de vie, Maman Elisabeth Olangi Wosho.

Un site d’inhumation imposé par les circonstances du moment

Comme on peut se le rappeler, les turpitudes des hommes politiques

ont eu une incidence nocive sur ces deux deuils, malgré les

apparences. En effet, dès l’annonce du décès de Papa Olangi Wosho, le

01 octobre 2017, dans un hôpital en Afrique du Sud, la FOW avait pris

la résolution de solliciter auprès de l’Hôtel de Ville de Kinshasa

l’autorisation d’inhumer, un de ses Fondateurs, dans un mausolée qu’on

devait construire dans l’enceinte de la parcelle du siège, sur la

17ème Rue, à Limete. Cela n’était pas une première dans la capitale,

et même pas à l’intérieur du pays où des exemples foisonnent. Et

pourtant, contre toute attente, la Ville de Kinshasa, à cause des

motifs non avoués, avait catégoriquement rejeté cette option. La Ville

avait oublié que, quelques mois plus tôt, elle avait délivré une

autorisation pour l’enterrement d’un dignitaire religieux dans la

concession de son église en plein Centre-Ville.

A cause de ce refus, Maman Elisabeth Olangi, veuve de Papa Olangi

avait dû attendre plus de huit mois pour, enfin, le mettre en terre le

02 juin dernier. Une attente lancinante, nuisible à la santé pour une

épouse qui aimait tendrement son compagnon de vie. Sur la base de

cette analyse, il est donc possible que la Ville campe dans sa

position. Toutefois, les fidèles restent plus que jamais déterminés à

rendre des hommages largement mérités, du 21 au 23juin prochain, sur

la 17ème Rue, à Limete, à l’illustre disparue qui a abattu un travail

colossal durant son passage ici sur terre et leur a laissé une immense

œuvre appelant à privilégier la paix aussi bien avec Dieu qu’entre les

hommes.

RSK