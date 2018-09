La 1ère plateforme de partenariat pour l’environnement en Afrique à Nairobi

A l’initiative de l’agence du Nepad (Nouveau partenariat pour le

développement de l’agriculture en Afrique), une rencontre des acteurs

évoluant dans le secteur environnemental va se tenir du 20au

21septembre 2018 au Kenya, précisément à Nairobi. Cette rencontre est

en effet « la première plate-forme de partenariat pour

l’environnement au niveau continental ».

Il s’agit de la suite de l’atelier de planification et de

consultation pour promouvoir un réseau opérationnel en Afrique en ce

qui concerne les alliances intelligentes face au climat (AIC), tenu du

20 au 21 juin dernier au Hilton Hôtel de Nairobi.

La réunion prévue pour le mois de septembre s’inscrit dans le cadre

de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, qui avait abouti à

l’adoption des objectifs du développement durable, offrant ainsi à

l’Afrique une occasion d’aborder stratégiquement ces objectifs en

matière d’environnement et de développement durable tels qu’énoncés

dans l’Agenda africain 2063. L’objectif primordial de la plate-forme

de partenariat pour l’environnement en Afrique est de promouvoir la

gestion durable de l’environnement en renforçant les partenariats, la

coordination et l’harmonisation des activités dans ce domaine ainsi

que la mise en commun des ressources à différents niveaux.

En outre, parmi les objectifs généraux de la plate-forme il y a lieu

de privilégier la mise en place d’un partenariat mondial plus

dynamique pour créer des synergies censées soutenir l’agenda de

développement durable en Afrique et renforcer les architectures

continentales pour la gestion durable de l’environnement. A signaler

aussi le rôle des différentes parties prenantes telles que les CER ou

communauté économique régionale, la société civile, le secteur privé,

ainsi que des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Signalons que

les priorités de la plate-forme seront guidées par le plan d’action

pour l’environnement ainsi que par des décisions périodiques du

système de l’Union Africaine.

En attendant, note-t-on, les objectifs de la plate-forme de

partenariat pour l’environnement en Afrique, sous le thème «50 ans de

gouvernance environnementale et de durabilité en Afrique», sont au

nombre de huit : renforcer la coordination de la gestion

environnementale entre les parties prenantes à tous les niveaux du

continent; mobiliser des ressources suffisantes pour la mise en œuvre

des programmes / projets environnementaux prioritaires de l’Afrique en

Afrique renforcer les liens entre l’environnement de l’Afrique et les

principaux secteurs socioéconomiques productifs tels que le commerce,

les infrastructures et l’industrie extractive; harmoniser et

synchroniser les programmes / projets de la Commission de l’Union

Africaine(CUA) et des CER pour une mise en œuvre efficace et

efficient; accroître la visibilité de l’environnement en créant un

profit entre les partenaires du continent; engager les gouvernements

et les partenaires à hiérarchiser l’environnetale; dans leurs

stratégies de développement et à intégrer les processus nationaux de

planification environnementale, renforcer les initiatives de partage

des connaissances et de développement des capacités sur

l’environnement et enfin faciliter le suivi et l’évaluation des

programmes / projets prioritaires en matière d’environnement aux

niveaux régional et continental.

Melba Muzola