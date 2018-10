La 1ère Journée internationale du génocide congolais célébrée à Bruxelles et à Genève

Des compatriotes résidant à l’étranger viennent de relire l’histoire

récente du pays pour accélérer les démarches auprès des institutions

internationales afin de faire inscrire la journée d’hier comme journée

internationale du génocide congolais. C’était au cours d’une

manifestation organisée conjointement en Belgique et en Suisse.

Il s’agit en clair d’une interpellation à l’endroit du gouvernement

et d’autres institutions de la République pour honorer désormais les

victimes de différents et incessants conflits armés survenus au pays

depuis 1996 jusqu’à nos jours.

Le pays a vécu dans la paix et connu un développement conséquent

pendant près de 40 ans, jusqu’au génocide rwandais en avril 1994.

Ainsi, sous prétexte de poursuivre des citoyens rwandais accusés

d’avoir pris une part active au génocide survenu au Rwanda, les

armées régulières rwandaises et ougandaises envahirent le Congo dès

1996, provoquant les massacres des populations civiles non armées,

provoquant des déplacements massifs des populations civiles non

armées, les richesses minérales, détruisant les infrastructures

économiques, minières, agropastorales, environnementales,

patrimoniales à travers les immenses territoires de la République.

A l’instar d’autres génocides

Avec cette initiative, la diaspora congolaise, a bien revisité des

évènements sanglants semblables survenus ailleurs au monde. D’abord

plus près du Congo, le Rwanda a fait du génocide perpétré en 1994 sur

son territoire un évènement historique de premier plan. Lequel a été

exploité abondamment à tort pour justifier les différentes agressions

perpétrées depuis 1997 au Congo. En 1996-97, c’est l’aventure de

l’AFDL sous prétexte d’une rébellion des soit disant « Banyamulenge »

pour recouvrer leur nationalité.

Au mois d’août 1998, profitant de la rupture des relations de

coopération militaire avec le régime de feu L.D. Kabila, naquit

brusquement un mouvement politico-militaire appuyé militairement,

diplomatiquement par le régime du Front Patriotique Rwandais qui prit

comme prétexte la chasse contre les « interahamwe » hutu rwandais.

Pendant cinq ans, que d’innombrables affrontements militaires

sanglants à travers les territoires de l’Est, du centre, du Sud et du

Nord Kivu. Au moins cinq provinces, à savoir le Sud Kivu, le Nord

Kivu, le Maniema, la ville de Kisangani, une partie du Kasaï Oriental,

le nord du Katanga furent occupées par des armées régulières

ougandaises et rwandaises bénéficiant de la complicité de certains

leaders politiques congolais. En 2004, des éléments rwandais

provoquèrent une mutinerie à Bukavu avant d’être défaits et

pourchassés par l’armée régulière pour aller se cacher dans le

territoire de Masisi. C’est le début du mouvement politico-Militaire

dirigé par un certain Laurent Nkundabatware. Celui-ci sera remplacé

par un autre officier supérieur rwandais du nom de Jean-Bosco Ntaganda

aujourd’hui incarcéré à la prison de la Haye. Pour rappel, c’est cet

officier rwandais qui fut pris la main dans le sac d’un trafic

illicite et illégal des matières précieuses dont entre autres une

cargaison de 640 kgrs d’Or d’une valeur estimée à six millions des

dollars Us. Ce mouvement fut remplacé par le M23 dirigé par le nommé

Sultani Makenga. Par des complicités au sein des FARDC, ces éléments

occupèrent pendant deux jours la ville de Goma. Des preuves

établissant l’implication de Kigali furent étalées au grand jour sur

les hauteurs de la montagne dénommée Chanzu où l’on découvrit des

tunnels conduisant jusqu’au Rwanda dans lesquels se trouvaient des

stocks d’armes et munitions de guerre en provenance du Rwanda.

Génocide congolais : six millions des morts !

En tout et pour tout, quatre mouvements politico-militaires dirigés

par des officiers rwandais et appuyés par le régime du Front

Patriotique Rwandais. Car, il est de plus en plus évident que les

massacres, les pillages, les destructions méchantes, les déplacements

massifs des populations perpétrés depuis trois ans à travers le

territoire de Beni et ses environs et même dans l’Ituri sont

visiblement commandités par les régimes au pouvoir à Kampala et à

Kigali. Sous l’œil et la barbe de cette communauté internationale avec

la complicité des certains compatriotes. Outre ces différents

mouvements politico-militaires, il y a lieu de signaler les crimes

commis par les prétendus rebelles ougandais du mouvement ADF-Nalu et

surtout les éléments des FDLR. Le Congo mérite bien une journée

commémorative du génocide car victime des multiples agressions

perpétrées par armées régulières du Rwanda et de l’Ouganda reconnues

coupables des crimes de guerre et contre l’humanité considérées comme

imprescriptibles par tous les instruments juridiques internationaux.

L’initiative de la diaspora congolaise à Bruxelles et Genève est

louable à plus d’un égard pour avoir examiné les péripéties de

l’histoire de ce pays à l’aide de nombreux témoignages concordants des

familles des victimes et d’autres éléments de preuve provenant des

archives locales et internationales. Cette diaspora a eu la sagesse

d’avancer le chiffre de six millions des morts. Ainsi donc, s’il y a

des journées commémoratives pour le génocide juif qui avait fait six

millions des morts, celle du génocide arménien qui a fait cinq

millions des morts et celle du génocide rwandais n’ayant atteint 800

mille morts, étant donné que les trois évènements sont inscrits en

lettres d’or dans les annales des institutions internationales comme

l’ONU, l’Union Européenne et bien d’autres organisations de défense

des droits de l’homme, il ya lieu d’instaurer une journée spéciale

pour le génocide congolais. Au regard de la tragédie congolaise vécue

depuis 1996 à nos jours caractérisée par des témoignages concordants

et surtout des massacres qui sont encore commis dans l’Est du Congo,

la question qui se pose avec acuité est celle de savoir pourquoi le

cas du Congo n’est toujours pas honoré par une journée commémorative.

Laquelle sera déclarée chômée et caractérisée par des manifestations

de souvenir et de réarmement moral pour que cela ne se répète plus

jamais.

F.M.