19 septembre 2016 – 19 septembre 2017 : l’UDPS se souvient des Martyrs du « 1er carton jaune »

De nombreux Congolais et Congolaises étaient tombés, le 19 septembre 2016, à Kinshasa comme dans les principales villes du pays, sous les balles meurtrières des forces de l’ordre, alors qu’ils étaient descendus dans les rues pour protester pacifiquement, contre la non

convocation de l’électorat par la Ceni, alors que les 90 jours réglémentaires pour le compte à rebours venaient d’être entamés. Ces martyrs de la démocratie avaient répondu à l’appel de feu le président de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), Etienne

Tshisekedi qui, en guise d’avertissement au Président de la République, avait inventé la formule du « 1er carton jaune » pour lui

rappeler qu’il devait rendre le tablier le 19 décembre 2016, date

d’expiration de son second et dernier mandat. Le même avertissement

s’adressait à la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante)

qui, à 90 jours de la date retenue pour la tenue de l’élection

présidentielle, selon le calendrier rendu public en février 2015,

n’avait toujours pas convoqué le corps électoral, violant ainsi la

volonté du législateur.

Ce parti de l’Opposition avait été singulièrement frappé avec

l’incendie de son siège par un commando militaire non identifié, dans

lequel étaient morts, calcinés, sept combattants chargés de la

sécurité des lieux.

En souvenir de tous les compatriotes qui avaient versé leur sang pour

le respect de la Constitution et l’alternance démocratique au pouvoir,

l’UDPS organise, ce mercredi 19 septembre 2018, dans sa permanence de

la commune de Limete, une journée d’hommage en leur mémoire. Selon un

communiqué remis hier à la presse, ce temple de la démocratie sera

ouvert au public dès 9 heures du matin et restera à leur disposition

jusqu’à la tombée de la nuit.

En cette journée de recueillement, il est prévu des témoignages des

survivants de cette tragédie, mais aussi des cadres et combattants de

l’UDPS ainsi que ceux d’autres forces politiques et sociales de

l’Opposition, des débats autour des enjeux politiques de l’heure, des

messages, etc.

On attend naturellement un message fort soit du président du parti,

Félix Tshisekedi, absent de Kinshasa jusqu’hier, ou du Secrétaire

général Jean-Marc Kabund. L’UDPS compte sur la nombreuse participation

des Kinoises et Kinois pour honorer la mémoire de leurs frères et

sœurs morts pour barrer la route à un troisième mandat du Chef de

l’Eta

Kimp

Communiqué

L’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI en

sigle, informe l’opinion tant nationale qu’internationale en général,

et, en particulier, les combattants et les sympathisants du Parti,

qu’elle organise ce mercredi 19 septembre 2018, à partir de 9h00, à sa

Permanence, sise au numéro 2600 du Petit Boulevard LUMUMBA dans la

Commune de Limete, une journée commémorative en l’honneur de ses

membres et de tous les compatriotes tombés les 19 et 20 septembre 2016

sous les balles du pouvoir dictatorial honni encore en place en RDC.

Le tort pour lequel nos vaillants combattants ont été sauvagement

massacrés n’a été que le fait de dénoncer la violation de la

Constitution de la République et de réclamer la convocation en temps

utile du corps électoral, tel qu’attendu conformément à la

Constitution, à savoir, 90 jours avant la fin du mandat de M. Kabila

censé intervenir le 19 décembre 2016. Leur sang a coulé et,

aujourd’hui deux ans après, la tenue des élections crédibles demeure

encore hypothétique. Il est impérieux que tous nous nous en souvenons.

Voilà pourquoi l’UDPS/TSHISEKEDI convie tous ses membres, tous les

compatriotes ainsi que toutes les personnes éprises de paix, à venir,

avec à la main fleur et cierge allumé, pour témoigner leur

reconnaissance envers ceux des nôtres qui ont payé de leur vie le

combat pour le triomphe d’un Etat de droit, ainsi que l’instauration

d’une véritable démocratie en République Démocratique du Congo

Tenons bon, l’UDPS/TSHISEKEDI vaincra.

Fait à Kinshasa, le 17/09/2018

Secrétaire National Chef de Département

Simon André Kalenga T.K.