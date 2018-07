12 AU 13 JUILLET AU CENTRE NGANDA : Le congrès du  MLC confirmé

Cadres et militants du Mouvement de Libération du Congo (MLC) sont

dans la fièvre de l’organisation du congrès de leur parti, annoncé

pour les 12 et 13 juillet 2018 au Centre Nganda, dans la commune de

Kintambo, à Kinshasa. C’est la Secrétaire générale, Eve Bazaiba, qui a

confirmé formellement sa tenue, le dernier week-end. Au portillon de

son siège social situé sur l’avenue du Port à Gombe, l’on se bouscule

pour s’assurer de sa présence sur la liste des participants. Cela

rappelle le décor de la première législature de 2006 avec l’effet

Bemba, seigneur de guerre de Gemena.

Dans cette grand-messe préélectorale, ses alliés regroupés au sein de

l’Alliance pour l’Alternance (APA) sont assurés de prendre part aux

travaux. On laisse entendre qu’une centaine de délégués de l’intérieur

et de l’extérieur sont attendus. Pendant 2 jours, soit du jeudi 12 au

vendredi 13 juillet 2018, les « congressistes » devraient débattre,

entre autres sujets, de la validation des listes de candidats à tous

les niveaux des élections, de l’investiture solennelle du candidat

présidentiable pour le scrutin du 23 décembre 2018 ainsi que du

programme du Gouvernement, lequel sera retenu comme feuille de route

électorale.

Longtemps restés orphelins de leur président national, Jean-Pierre

Bemba Gombo, cadres et militants du MLC prendront part à ce congrès

qualifié de la « victoire » avec un moral au zénith. Il faut

reconnaitre que l’acquittement du « Chairman » par la Cour Pénale

Internationale (CPI) a rendu le siège national du MLC singulièrement

fréquentable.

La tenue dudit congrès à Kinshasa, au Centre Catholique Nganda a

également été confirmée par Désiré Mbonzi wa Mbonzi, Secrétaire

national adjoint en charge de l’emploi. Et de rappeler qu’à ce stade

d’avancement, les préparatifs de l’organisation matérielle et

technique sont au point. Devant les grands enjeux politiques qui se

dessinent, le MLC, fort de son ancrage, est appelé à saisir

l’opportunité pour peaufiner de nouvelles stratégies.

Scrutant un peu la crise que traverse la RDC en cette période de

forte tension politique, il a noté que le MLC est conscient de la

tache qui l’attend en cas de victoire électorale pour le redressement

du pays. Pour lui, le « ticket MLC et alliés » constitue la véritable

alternative pour remettre le grand Congo sur les rails. C’est dans ce

contexte qu’il a rappelé la phrase évocatrice de Franz Fanon : «

L’Afrique a la forme d’un revolver dont la gâchette se trouve au Congo

».

Sans nul doute, les congressistes passeront au peigne fin la gestion

du régime en place que d’aucuns ne cessent de qualifier de chaotique,

car caractérisée par des crises socio-politiques récurrentes. Le

secrétaire adjoint du MLC a noté qu’ils feront éventuellement des

contre-propositions qui seront coulées sous forme d’une feuille de

route pour la campagne électorale prochaine.

Jr Ekofo